Поліція розпочала спецоперацію із затримання нападника

У четвер, 3 вересня, у Києві впритул розстріляли директора клініки репродуктології. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Напад стався близько 10:00 у Святошинському районі Києві. Озброєний чоловік скоїв напад на 71-річного директора медичного закладу.

«Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували», – повідомили у пресслужбі поліції.

У коментарі «Главкому» пресслужба поліції підтвердила, що жертвою нападу став 71-річний директор клініки репродуктивної медицини «ІГР» Ігор Ільїн. Чоловік є кандидатом медичних наук і працює лікарем акушером-гінекологом та репродуктологом.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство). Наразі триває становлення усіх обставин нападу. Також правоохоронці розпочали спеціальну операцію із затримання нападника.