Співробітники ДБР на місці стрілянини у Києві 2 вересня

У середу, 2 вересня, озброєна група військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони України напала на співробітників СБУ, які проводили невідкладні слідчі дії у справі про терористичний акт, організований ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За даними відомства, їхні слідчі збирали та фіксували докази в межах досудового розслідування щодо теракту, який планувала російська спецслужба у Києві.

«Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців», – ідеться в повідомленні.

Для припинення нападу СБУ залучила бійців Центру спеціальних операцій «Альфа». Правоохоронці застосували зброю. Унаслідок зіткнення поранення отримали військовослужбовці, які чинили опір. Їх затримали.

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Фото «Української правди» з місця стрілянини у Києві

Слідчі встановили, що затримані служать в одному з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи.

Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та розв’язується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.

В Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії.

Стрілянина на Березняках 2 вересня і до чого тут заступник командира РДК?

Уночі 2 вересня телеграм-канали повідомили про нібито стрілянину між бійцями ГУР та СБУ на вулиці Юрія Шумського в Києві. Події розгорталися на тлі зникнення військовослужбовця ГУР спецпідрозділу «Тимура» і заступника командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степана Каплунова. Той зник напередодні Дня Незалежності України. За словами його адвоката Тараса Боровського, 23 серпня в Києві невідомі особи в цивільному одязі на BMW викрали військовослужбовця.

Водночас про зникнення Каплунова начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна офіційно повідомив лише 1 вересня. Він заявив, що заступника командира РДК викрали з двору його будинку. За його словами, Каплунова викрали кілька днів тому, після чого підрозділ звернувся до СБУ, ДБР та ГУР. У корпусі заявили, що досі не отримали жодної чіткої інформації ні про місцеперебування військового, ні про висунуті йому звинувачення. У пресслужбах поліції, ДБР, СБУ та ГУР ситуацію не коментували.

Адвокат Тарас Боровський, який був на місці стрілянини на Березняках вночі 2 вересня, заявив, що до квартири Каплунова прибули правоохоронці «з метою підкинути щось заборонене». Після чого «по тривозі» приїхали побратими зниклого та пролунали постріли. Згодом Боровський написав про прибуття командира спецпідрозділу «Тимура» ГУР і представника СБУ, який нібито пообіцяв звільнити затриманих. У пабліках також писали про присутність бійців та командира «Альфи» СБУ.

Уранці 2 вересня на вулиці Юрія Шумського у Києві знову пролунали постріли. За даними УП, там відбувалася стрілянина між СБУ та ГУР. Поліція перекрила вулицю Шумського у Дніпровському районі Києва.

Джерела медіа повідомили про трьох поранених з боку воєнної розвідки. Водночас кореспонденту онлайн-видання на місці правоохоронці сказали, що на місці «триває спеціальна поліцейська операція».

Близько 11:30 на місце стрілянини воєнної розвідки і СБУ у Києві прибули представники ДБР і керівник ЦСО «А» СБУ – сторони домовились розрядити зброю, щоб змогли розпочатись слідчі дії, додає УП.

Зауважимо СБУ та ГУР офіційно не коментували ці повідомлення. Уранці 2 вересня відомства заявили, що зірвали теракт ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Останній прибув до України з нагоди Дня Незалежності.

Правоохоронці не уточнили імені лідера опозиційного руху РФ та додаткових деталей, оскільки тривають оперативно-слідчі дії.

Згодом ГУР видалило це повідомлення зі своїх офіційних сторінок.