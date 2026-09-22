Руслан Кравченко втік з України на фоні скандалу з кол-центрами під прикриттям прокуратури

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко виїхав за межі країни за допомогою сервісу таксі преміумкласу на автомобілі, що належить львівській фірмі «Андреоллі». Керівник фірми Володимир Грицина у коментарі ZAXID.NET пояснив, як це відбулось.

Нагадаємо, журналіст «УП» Михайло Ткач із посиланням на власні джерела повідомив, що колишній генпрокурор перетнув кордон на таксі преміумкласу через пункт пропуску «Шегині – Медика». За даними журналіста, Кравченка вивіз водій 1990 року народження, зареєстрований як ФОП, на автомобілі Mercedes-Benz V-класу. Автомобіль належить товариству з обмеженою відповідальністю «Андреоллі», зареєстрованому у Львові. Де саме зараз перебуває Кравченко, невідомо.

Керівник ТОВ «Андреоллі» розповів ZAXID.NET, що у фірмі не знали, хто буде пасажиром, адже автомобіль орендував інший підприємець, який час від часу звертається до ТОВ «Андреоллі» для оренди машин.

«Це був орендний автомобіль. Не факт, що той підприємець теж знав (хто був пасажиром – ред.). У нас є VIP-клієнти, але інформацію про них ми не розголошуємо. Додам, що людина, про яку ви питаєте (Руслан Кравченко – ред.), нашим клієнтом не була», – сказав Володимир Грицина.

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Скільки могла коштувати послуга трансферу через кордон для Руслана Кравченка Володимир Грицина не сказав, адже достеменно не знає, куди той поїхав. За його словами, близький перетин кордону на авто преміумкласу може коштувати 250–300 євро.

Нагадаємо, 7 вересня на тлі корупційного скандалу з кол-центрами Руслан Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора, однак залишався працювати. 14 вересня стало відомо, що він виїхав з України у пʼятиденне відрядження, що оформив собі сам. Кравченко мав поїхати до Парижа для участі у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Водночас у порядку денному слухань його прізвища не було. Посадовець нібито перетнув кордон на службовому автомобілі, проте з’ясувалося, що це не так.

15 вересня Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора, а Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Після відставки з посади генпрокурора Кравченко продовжував залишатися прокурором ОГП. Однак 21 вересня, після закінчення відрядження, він не вийшов на роботу та написав заяву про звільнення. Виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про звільнення Кравченка.