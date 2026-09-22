Іван Хланта народився у 1941 році у селі Копашново Мукачівського району

На 86 році життя помер фольклорист, бібліограф, заслужений діяч мистецтв України Іван Хланта. Про це у вівторок, 22 вересня, повідомили у Департаменті культури Закарпатської ОВА.

«Понад шість десятиліть Іван Васильович присвятив збиранню, дослідженню, збереженню та популяризації культурної спадщини Закарпаття та України, зокрема народнопоетичної творчості. Багаторічна самовіддана праця науковця стала вагомим внеском у збереження духовних надбань нашого народу для наступних поколінь», – зазначили в ОВА.

Іван Хланта народився у 1941 році у селі Копашново Мукачівського району. Після навчання на філологічному факультеті Ужгородського державного університету закінчив аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. Максима Рильського Академії наук України, а в 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська соціально-побутова казка».

Докторський ступінь науковець отримав у 2007 році за мистецтвознавче дослідження із теми «Жанр духовної пісні: історія та поетика (на матеріалі Карпатського регіону)».

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Іван Хланта проводив численні фольклорні експедиції Закарпаттям, іншими регіонами України та місцями компактного проживання українців за кордоном. Він записав близько 7 тис. текстів і мелодій, був автором понад 120 книг, серед яких – збірки українських народних пісень і казок, літературознавчі, краєзнавчі та бібліографічні праці.

Закарпатець був академіком Академії наук вищої освіти України, членом Національної спілки журналістів та Національної спілки краєзнавців України, лауреатом низки всеукраїнських та обласних премій і працював у Закарпатському обласному організаційно-методичному центрі культури.