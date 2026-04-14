За життя лікар провів понад 20 тисяч операцій

На 77 році життя помер заслужений лікар України, засновник наукової школи хірургії на Закарпатті Василь Русин. Про це у вівторок, 14 квітня, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Василь Русин народився в Ужгороді у 1949 році. Після закінчення медичного факультету місцевого університету поїхав до Сибіру, де працював лікарем-хірургом у місті Тайшет, відомому особливим табором для політв’язнів СРСР.

З поверненням на Закарпаття очолив хірургічне відділення у Рахові, а згодом такий підрозділ – у Закарпатській обласній лікарні. У 1992 році Василь Русин отримав звання професора, а через три роки очолив Асоціацію хірургів Закарпаття. З 1999 року працював деканом медичного факультету, у 2004–2005 роках був ректором УжНУ, обирався депутатом Закарпатської обласної ради.

Василь Русин спеціалізувався на гепатобіліарній хірургії, портальній гіпертензії, хірургії ендокринних органів та судинній неврології.

За життя провів понад 20 тис. операцій, зареєстрував 52 патенти на винаходи та підготував 3 навчальні посібники, видані під грифом МОН та МОЗ України. Він був членом Академії інженерних наук, лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки, а також почесним громадянином міста Ужгород.