Олександр Кіцера був автором понад 300 наукових праць

У середу, 18 лютого, у Львові на 95 році життя помер відомий медик та громадський діяч, професор кафедри отоларингології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Олександр Кіцера. Про це повідомляється на його сторінці у фейсбуці.

«До зустрічі у вічності, дорогий професоре. Помер професор Олександр Омелянович Кіцера. Український медик і громадський діяч. Доктор медичних наук, професор. Дійсний член НТШ», – йдеться в повідомленні.

Парастас за померлим відбудеться 19 лютого о 18:00 за адресою: вул. Пекарська, 52;

Похорон – 20 лютого о 10:00 за адресою: вул. Пекарська, 52;

О 13:00 – похорон на цвинтарі в м. Самбір.

Олександр Кіцера народився 24 лютого 1931 році в Луцьку. Його батько був сотником УГА. Мама Юлія Кіцера працювала в державному контролі при уряді УНР. У 1933 році родина Кіцер переїхала до Львова.

Вищу освіту здобув у Львівському медичному інституті. З 1966 року працював на кафедрі оториноларингології Національного медичного університету імені Данила Галицького. Олександр Кіцера є автором понад 300 наукових праць, іменований Американським біографічним Інститутом «Людиною року 1997». Професор був знавцем літератури, музики, релігії, прекрасно володів мистецтвом слова та фотографії (перекладав з польської, німецької та англійської мов, а також писав власні книги).