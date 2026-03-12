Міноборони закуповує зенітні ракети українського виробництва
До теми
Вітчизняні оборонні компанії здійснюють виробництво зенітних керованих ракет для потреб протиповітряної оборони України. Про це 11 березня в інтерв’ю «Мілітарному» розповів директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.
«Так, є така номенклатура (українські зенітні ракети, – ред.), вона виробляється нашими виробниками», – сказав Жумаділов.
Водночас посадовець відмовився уточнювати, чи йдеться про українські розробки часів незалежності, чи це засоби з «радянського спадку».
Жумаділов наголосив, що навіть у випадку з радянськими розробками ті проходять модернізацію та доопрацювання.
«Це не тотожний виріб, який був за радянських часів. Це все одно доробляється, доопрацьовується. Воно проходить відповідні випробування, іде модернізація», – підкреслив керівник АОЗ.
Жумаділов додав, що Міноборони закуповує і зенітні ракетні комплекси, однак він відмовився уточнювати походження цих бойових засобів.
До слова, 10 березня стало відомо, що Німеччина домовилася про передачу Україні додаткових 30 ракет PAC-3 до систем Patriot від європейських країн. Разом із запасами, виділеними з арсеналів Бундесверу, Україна невдовзі отримає близько 35 ракет-перехоплювачів.