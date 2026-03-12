У випадку з радянськими ракетами ті проходять модернізацію та доопрацювання

Вітчизняні оборонні компанії здійснюють виробництво зенітних керованих ракет для потреб протиповітряної оборони України. Про це 11 березня в інтерв’ю «Мілітарному» розповів директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

«Так, є така номенклатура (українські зенітні ракети, – ред.), вона виробляється нашими виробниками», – сказав Жумаділов.

Водночас посадовець відмовився уточнювати, чи йдеться про українські розробки часів незалежності, чи це засоби з «радянського спадку».

Жумаділов наголосив, що навіть у випадку з радянськими розробками ті проходять модернізацію та доопрацювання.

«Це не тотожний виріб, який був за радянських часів. Це все одно доробляється, доопрацьовується. Воно проходить відповідні випробування, іде модернізація», – підкреслив керівник АОЗ.

Жумаділов додав, що Міноборони закуповує і зенітні ракетні комплекси, однак він відмовився уточнювати походження цих бойових засобів.

До слова, 10 березня стало відомо, що Німеччина домовилася про передачу Україні додаткових 30 ракет PAC-3 до систем Patriot від європейських країн. Разом із запасами, виділеними з арсеналів Бундесверу, Україна невдовзі отримає близько 35 ракет-перехоплювачів.