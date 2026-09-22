На зведення ГеоТЕС у Солотвині планують залучити 30,7 млн доларів інвестицій

У селищі Солотвино Тячівського району може з’явитися перша в Україні геотермальна теплоелектростанція. Проєкт Ecofield Solotvyno АТ «Укргазвидобування» презентувало інвесторам на саміті «Карпатської інтеграційної ініціативи», який проходив на «Буковелі» 18–19 вересня.

Проєкт передбачає будівництво установки потужністю 5 МВт електроенергії та 20 МВт тепла та перебуває на стадії попереднього техніко-економічного обґрунтування з орієнтовним терміном запуску впродовж трьох років, передає Forestbrief.

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Для будівництва геотермальної установки на Закарпатті планують залучити 30,7 млн доларів інвестицій. Ecofield Solotvyno може стати першим українським проєктом, який перенесе геотермальну енергетику від окремих свердловин і локального використання води до повноцінної моделі виробництва електроенергії та промислового тепла.

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Головною перевагою геотермальної енергетики над сонячною чи вітровою генерацією є можливість працювати незалежно від погоди та часу доби. У Солотвині пропонують каскадну модель: геотермальний ресурс використовуватимуть для виробництва електроенергії, а залишкову теплову енергію — для опалення промисловості або сільського господарства.

Досвід Європи

Геотермальні системи успішно функціонують в сусідніх країнах. Зокрема, Geotermia Podhalańska потужністю 78 МВт живить Закопане та навколишні населені пункти у Польщі, угорська Miskolc Geothermal System спрямовує 45 МВт тепла у міські мережі, промислові підприємства і теплиці, а словацька Galanta потужністю близько 7 МВт опалює близько 1,3 тис. квартир і лікарню.

У 2025 році проєкт геотермального теплопостачання цілого району реалізували в румунській Ораді. Станція потужністю 50 МВт живить 6 тис. квартир, громадські установи та комерційні приміщення (загалом понад 13,5 тис. мешканців). Українська установка буде меншою за подібні системи у Мішкольці чи Ораді, проте втричі потужнішою за проєкт у Словаччині.

За інформацією Мінекономіки, Україна разом з країнами-партнерами Карпатського регіону в рамках Carpathian 8 Summit сформували та представили інвестиційний портфель на майже 100 проєктів вартістю понад 40 млрд євро.

Український портфель охоплює 55 проєктів з потребою у фінансуванні на 7,3 млрд доларів. Серед найбільших українських проєктів: третя черга Дністровської ГЕС, нафтопровід Броди – Адамово, залізничне сполучення Чернівці – Вадул – Сірет (Румунія), Львівська вітрова електростанція потужністю 100 МВт, мультимодальний логістичний термінал Horonda Platform на Закарпатті та інші.