Саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива» триватиме три дні

У п’ятницю, 18 вересня, на Прикарпатті стартує триденний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива» за участі представників державних інституцій та бізнесу з України, Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії, Чехії, Австрії та Сербії.

Carpathian 8 Summit проходитиме на території гірськолижного курорту «Буковель». Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президентом Сербії Александаром Вучичем. Також в Україні чекають на президента Румунії Нікушора Дана та прем’єра Словаччини – Роберта Фіцо.

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Серед заявлених цілей зустрічі – координація зусиль для реалізації економічного потенціалу Карпатського регіону, підвищення його інвестиційної привабливості, захист і популяризація культурної та природної спадщини, а також зміцнення регіональної згуртованості.

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«Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад», – зазначив Володимир Зеленський.

Спікерами саміту будуть прем’єр-міністр України Сергій Корецький, голова ВРУ Руслан Стефанчук, держсекретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Ірінел Іонел Скріоштяну, його колега з Міністерства економіки Словацької Республіки Владимир Шимоняк, президентка Федеральної ради Австрії Крістіна Шварц-Фукс та інші урядовці та представники бізнесу.

Раніше прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що має намір зустрітися в Україні з Робертом Фіцо, щоб обговорити продовження санкцій проти РФ.

Нагадаємо, Словаччина разом із Францією вимагає вилучити з санкційного списку російського олігарха Алішера Усманова. Напередодні саміту в «Буковелі» Туск зазначив, що позиція Франції його здивувала, натомість Словаччина традиційно підходить до санкцій обережно.

Водночас Фіцо під час нещодавнього виступу перед студентами та працівниками лікарні в Пряшові сказав, що не бажає, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через «якусь 5 статтю НАТО».