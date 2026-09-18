Реставрарційні роботи тривали понад 2 роки

У церкві Богоявлення Господнього у селі Кугаїв Львівського району завершили зовнішні реставраційні роботи. Про це 17 вересня повідомили у Львівській обласній раді. Це одна з найдавніших дерев’яних церков Львівщини, яка існує щонайменше з 1693 року.

Наступним етапом стане відновлення внутрішнього простору церкви, іконостасу, облаштування території та встановлення охоронної і пожежної сигналізації. Храм є пам’яткою архітектури національного значення.

Над входом вирізьблений рік будівництва (фото Наталії Чешук)

Сільська парафія звела новий мурований храм, тож ця церква з часом занепала. У 2012 році для порятунку аварійної церкви голова ЛОО «Українське товариство охорони памʼяток історії та культури» Андрій Салюк започаткував ініціативу «Врятувати церкву в Кугаєві». Пам’яткоохоронці провели першочергові протиаварійні роботи, покрили дах захисною плівкою. У 2018 році відреставрували дзвіницю.

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Архівне фото церкви у Кугаєві з карти Drewniane cerkwie Polski, Słowacji і Ukrainy

Реставрація церкви розпочалась у травні 2024 року. Храм датується кінцем XVII ст., іконостас – з XVIII ст. Його ікони дослідники датують 1702-1806 роками. У 2021 році іконостас демонтували і перенесли в Музей народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові.