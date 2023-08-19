У церкві мають замінити зігнилі бруси, дошки і покриття даху

На Львівщині відреставрують одну з найдавніших в області дерев’яних церков – Богоявлення Господнього в селі Кугаїв Солонківської ОТГ. Храм збудований у 1693 році і є пам’яткою архітектури національного значення. 18 серпня департамент архітектури та містобудування ЛОВА оголосив переможця тендеру – товариство з додатковою відповідальністю «Львівське спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління "Львів-Реставрація"», яке відреставрує храм за 4,2 млн грн. Ця фірма була єдиним учасником торгів.

За умовами тендеру, підрядник має провести протиаварійні та стабілізаційні роботи (встановлення елементів каркасу із брусів, влаштування фундаментів бетонних стовпів, підйом стін домкратом, влаштування тимчасових конструкцій), а також саму реставрацію. Вона передбачає влаштування стовпчастих фундаментів із бутового каменю і вапняку, кам’яне підмурування, гідроізоляцію фундаментів, антисептичну обробку дерев’яних поверхонь, заміну непридатної нижньої обв’язки каркасних стін, заміну брусів, ізоляцію глинобитної долівки, улаштування настилу з дошок і дощатих покриттів, ремонт полотен вхідних дверей, віконних коробок, відтворення вапнякових покриттів сходових майданчиків, заміну карнизів, крокв, покриття дахів ґонтом в три шари і оліфою. Після цих робіт проведуть вогнебіозахист дерев’яних конструкцій, блискавкозахист та заземлення, монтаж системи сигналізації та оповіщення про пожежу, благоустрій території та озеленення.

Роботи мають закінчити до кінця 2024 року.

Церква та дзвіниця в Кугаєві (фото Андрія Салюка та з Google Photo)

Церква Богоявлення Господнього бойківського типу у Кугаєві не використовується за призначенням від 1990-х, відколи в селі збудували нову церкву. 11 років тому небайдужі мешканці області започаткували ініціативу «Врятувати церкву в Кугаєві». За цей час зібрали кошти на першочергові протиаварійні роботи, покрили захисною плівкою. У 2018 році відреставрували дзвіницю.

Керівник львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури та співзасновник ініціативи «Врятувати церкву в Кугаєві» Андрій Салюк розповів ZAXID.NET, що вже в 2013 році церква була в поганому стані. Тоді її вперше накрили плівкою. У 2017 році плівку замінили.

«Ми зробили планування території, водовідведення. Почали збирали кошти на стабілізаційні роботи. У 2020 році виготовили проектно-кошторисну документацію. Іконостас з церкви перенесли в Шевченківський гай. Підготували ґонт і планували перекривати, але статус пам’ятки вимагає участь ліцензійних фірм. Ті матеріали, які ми купили на зібрані кошти, ми передамо підряднику», – зазначив Андрій Салюк.

Інтер’єр церкви в Кугаєві (фото Андрія Салюка)

Андрій Салюк припускає, що вказаний на одвірку 1693 рік може бути роком перенесення храму з іншої місцевості, а саме будівництво датується ранішими роками. Бо церква виглядає архаїчно, архітектурно вона схожа на церкву в Кліцько (1603). Пам’яткоохоронці планують провести дендрохронологічні дослідження. Розписи інтер’єру – з 1980-х років, але під куполом можуть бути залишки давніших.