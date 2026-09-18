Також Європа готова виділити гроші з механізму SAFE на нову оборонну програму з Україною

Європейський Союз виділить Україні додаткові 3,3 млрд євро для закупівлі ракет та дронів. Про це повідомила 17 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським фон дер Ляєн анонсувала передачу додаткових грошей на протиповітряну оборону для України. За її словами, 3,3 млрд євро виділять у пʼятницю, 18 вересня.

«Завтра ми виділимо Україні ще 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет та безпілотників. Минулого тижня ми схвалили фінансування ЄС систем Patriot через нашу Позику на підтримку України. Але очевидно, що потрібно більше», – повідомила президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн також оголосила, що Євросоюз готовий використати залишки коштів з механізму SAFE, який передбачає 150 млрд євро для нарощування оборонних інвестицій, на запуск нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України. Вона наголосила, що Євросоюз хоче створити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони разом з Україною на основі Freya.

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«Ми хочемо поєднати бойовий досвід та інновації України з технологіями та промисловим потенціалом Європи», – повідомила фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії, у 2026 році Євросоюз вже залучив для України майже 15 млрд євро.

Нагадаємо, 11 вересня Євросоюз погодив 6,1 млрд євро кредиту для України на дрони та ракети для ЗРК Patriot. Рішення офіційно дає Україні можливість закуповувати ракети PAC-3 для систем ППО Patriot з коштів програми Ukraine Support Loan на суму 90 млрд євро.