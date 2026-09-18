Внаслідок атаки зруйнований будинок, ще один пошкоджений

Вранці пʼятниці, 18 вересня, російські окупанти атакували ударними безпілотниками Київську область. Внаслідок атаки знищений приватний будинок, постраждали усі члени багатодітної родини, яка проживала в районі, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, росіяни атакували Фастівський район ударними безпілотниками. Внаслідок атаки зруйнований приватний будинок, ще один зазнав пошкоджень. Крім того, ушкоджень зазнав автомобіль.

«Внаслідок російської атаки на Фастівщині постраждала ціла родина – двох дорослих та трьох дітей», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Усіх трьох дітей госпіталізували. У них зафіксували акубаротравми та гострі реакції на стрес. Їхній вік рятувальники не уточнили.

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Також із термічними опіками, осколковими пораненнями та різаною раною стопи госпіталізували батька дітей. Матір зазнала гострої реакції на стрес.

На місці атаки працюють рятувальники та правоохоронці, триває фіксація наслідків російського удару.