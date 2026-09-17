Карл Стурен запропонував українській стороні розпочати переговори

Шведський інвестор Карл Стурен повідомив про початок процедури міжнародного інвестиційного спору з Україною через, як він стверджує, можливе порушення міжнародних гарантій захисту інвестицій під час розгляду його справи українськими судами. Про це Стурен заявив у четвер, 17 вересня, під час пресконференції в Києві.

За його словами, офіційне повідомлення про спір він направив на підставі угоди між Україною та Швецією про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також Договору до Енергетичної хартії. Інвестор стверджує, що дії та бездіяльність України через її судову систему можуть становити порушення міжнародних зобов’язань.

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Його компанія Vindkraft після початку повномасштабного вторгнення та окупації лівобережної частини Херсонської області втратила доступ до розташованих там вітрових електростанцій. Активи були застраховані від воєнних ризиків у страховій компанії UNIQA.

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Після відмови у страхових виплатах Vindkraft звернулася до українських судів із двома позовами, загальна сума яких перевищувала 10 млрд грн. За словами Стурена, суд першої інстанції спочатку ухвалив рішення на користь компанії, однак після подальшого перегляду справи остаточне рішення Верховного Суду було не на її користь.

Інвестор також заявив про активність посольства Австрії, оскільки UNIQA є страховою групою австрійського походження. За його словами, посол звертався до суддів, а представники дипмісії були присутні на судових засіданнях. Стурен також послався на повідомлення у ЗМІ про зустріч посла з головою Верховного Суду. Ці твердження він наводить як аргумент щодо обставин судового розгляду.

Стурен окремо наголосив, що підставою для міжнародного спору він вважає не сам результат приватного конфлікту з UNIQA, а те, як, на його думку, українські суди розглядали цю справу.

«Я не кажу, що Україна була зобов’язана гарантувати сприятливий результат у приватному комерційному спорі. Звісно, ні. Однак вона була зобов’язана забезпечити, щоб її суди діяли справедливо, послідовно та не свавільно, дотримувалися процесуальних прав сторін і добросовісно застосовували закон та власні вказівки Верховного Суду. На нашу думку, цього тут не сталося», – заявив інвестор.

Повідомлення про інвестиційний спір є передарбітражним етапом. На цьому етапі сторони можуть провести консультації та спробувати врегулювати конфлікт без переходу до подальшого арбітражного розгляду. Стурен повідомив, що вже запропонував українській стороні розпочати переговори та готовий особисто взяти участь у них у Києві або онлайн.

Він наголосив, що подання повідомлення не означає відмови від мирного врегулювання спору, а має дати Україні можливість обговорити претензії та спробувати знайти рішення.

Нагадаємо, 17 вересня Кабінет міністрів розширив державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Уряд також спростив умови отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно. Окреме фінансування страхування воєнних ризиків планують передбачити у проєкті державного бюджету на 2027 рік. Водночас розширений механізм підтримки має бути доступним для підприємців уже зараз.