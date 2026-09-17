Залізничний транспорт працюватиме за новими правилами під час тривог

Кабмін затвердив нові правила роботи залізничного транспорту та вокзалів під час повітряних тривог. Вони передбачають різні алгоритми дій залежно від рівня загрози. Про це у четвер, 17 вересня, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За «жовтого» рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати відповідно до розкладу, а пасажири зможуть здійснювати посадку та висадку. У разі оголошення «червоного» рівня посадку пасажирів та відправлення поїздів призупинятимуть. Людей у цей час направлятимуть до укриттів.

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Водночас залежно від конкретної ситуації «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух потягів і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб не допускати значного скупчення людей. Разом з обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами компанія також має розширити доступ до укриттів на вокзалах і залізничних станціях.

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МВС та Національна поліція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуаційних заходів.

Корецький також закликав регіони узгодити графіки міського транспорту з рухом поїздів, особливо в нічний час. За його словами, необхідно також пришвидшити встановлення мобільних укриттів, щоб пасажири могли швидко сховатися у разі небезпеки.

Нагадаємо, Росія систематично атакує українську залізничну інфраструктуру та пасажирські потяги, створюючи загрозу для цивільних і працівників залізниці. Зокрема, у середу, 16 вересня, російські війська атакували безпілотником пасажирський потяг №122 Київ – Миколаїв. Персонал та пасажири вчасно евакуювалися з потяга.