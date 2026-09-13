«Укрзалізниця» не виключає, що ціллю росіян міг бути саме дипломатичний потяг

Державний перевізник «Укрзалізниця» підтвердив евакуацію зі спецпоїзда, пасажирами якого були європейські посадовці та колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Там припустили, що ціллю росіян міг бути саме дипломатичний поїзд. Про це «УЗ» повідомила у своїх соцмережах.

В «Укрзалізниці» повідомили, що на борту дипломатичного поїзда перебували радники з питань безпеки кількох країн Євросоюзу, колишні європейські високопосадовці, у тому числі експремʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який перебував на станції «Ягодин» у момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

«Укрзалізниця» не виключає, що ціллю росіян міг бути саме дипломатичний потяг. Він вирушив зі станції раніше запланованого часу, оскільки графік скоригували через загрозу російських атак.

«Реактивний меш-дрон, який атакував локомотив на кордоні України та Польщі, був виявлений диспетчером Центральної моніторингової групи, і сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив. Цілком імовірно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів у режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів», – повідомила «Укрзалізниця».

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Нагадаємо, вранці в неділю, 13 вересня, росіяни на Волині дроном атакували пасажирський поїзд «Укрзалізниці», який перебував за 2 км від кордону з Польщею. Внаслідок удару російського БпЛА пошкоджень зазнав локомотив поїзда, постраждалих не було.

Згодом німецький щотижневий журнал Der Spiegel повідомив, що цією ж колією рухався спеціальний поїзд з європейськими посадовцями. Зокрема, на борту перебували радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Пасажирів спеціального поїзда близько 05:00 евакуювали через загрозу ударів російських дронів.