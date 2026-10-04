Володимир Зеленський висловився проти поступок Росії

Володимир Зеленський прокоментував заклики деяких народних депутатів щодо поступок Росії. Президент наголосив, що депутати мають захищати інтереси українців, а не діяти всупереч їм. Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путіна і під Росію, тому що Україну зламають. Це відповідальність безумовно особиста. Я розумію, що від цих людей точно не залежить перемовний процес, тому народ України може бути спокійним», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що народні депутати мають служити Україні й ні в якому разі не мають «здавати інтереси нашої держави». Також Володимир Зеленський зауважив, що така риторика може викликати «паніку та хаос» серед суспільства, чого й намагається досягнути Росія.

Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко опублікував допис, у якому закликав ініціювати послаблення санкцій, накладених на Росію.

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Свою пропозицію Олексій Гончаренко пояснив тим, що «санкції все одно знімуть», й поки цього не сталося, закликав «не бути дурнями» й спробувати цим скористатися. Зокрема, в обмін на зниження санкційного тиску вимагати припинення будь-яких далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій ділянкою фронту на Донбасі.