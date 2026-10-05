Операцію провели співробітники кримінального відділу поліції району Воля

У Варшаві правоохоронці викрили нелегальний гральний заклад та затримали 31-річного громадянина України. Під час обшуку поліцейські вилучили шість гральних автоматів і 50 грамів амфетаміну. Про це у понеділок, 5 жовтня, повідомила польська радіостанція RMF24.

Операцію провели співробітники кримінального відділу поліції району Воля спільно з представниками Мазовецького управління митно-податкової служби. Правоохоронці встановили, що в одному з приміщень у торговому павільйоні на Волі проводили азартні ігри на автоматах без необхідних дозволів та концесії. У результаті з закладу вилучили шість пристроїв.

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Крім того, під час заходів силовики виявили 50 грамів амфетаміну. Також вони вилучили 6 тис. злотих, які можуть бути використані для забезпечення майбутніх штрафів та інших передбачених законом стягнень.

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Затриманому українцю висунули обвинувачення в організації азартних ігор на незареєстрованих автоматах без необхідної концесії та чинного дозволу з метою отримання прибутку. Окремо йому інкримінують зберігання значної кількості наркотичних речовин.

Нагадаємо, 1 жовтня у Варшаві поліція затримала 15-річного громадянина України через його пошукові запити в інтернеті. Підліток шукав інформацію про підготовку теракту в торговому центрі та вбивство поліцейського.