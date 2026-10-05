За рік Ганна Гальчишак отримала понад 10,74 млн рублів зарплати

Галицький районний суд Львова визнав винною уродженку Росії, 65-річну Ганну Гальчишак, яка під час війни очолювала російську будівельну фірму «Стройград» та вела бізнес в Росії. За колабораційну діяльність мешканка Старого Самбора отримала штраф у розмірі 85 тис. грн, а також суд конфіскував усе її майно.

За матеріалами справи, Ганна Гальчишак обіймала посаду генерального директора та була співзасновницею російської будівельної компанії «Стройград» («Общество с ограниченной ответственностью»). Зазначається, що жінці належало 40% частки фірми, а підприємницьку діяльність в Росії вона вела ще з 2006 року.

Як встановило слідство, протягом 2023-2026 років обвинувачена від імені підприємства укладала договори з державними органами та органами місцевого самоврядування РФ. Йдеться про контракти на понад 41 млн рублів, з яких фірма сплатила понад 5 млн рублів в бюджет Росії. Відтак впродовж 2023-2024 років Ганна Гальчишак отримала понад 10,74 млн рублів зарплати, що становить 4,7 млн у гривневому еквіваленті.

«Впродовж 2023-2026 років здійснювала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її органами державної влади та органами місцевого самоврядування, шляхом укладення та виконання оплатних державних і муніципальних контрактів, отримання бюджетних коштів від органів влади Російської Федерації та сплати податків і інших обов'язкових платежів до бюджету держави-агресора, чим забезпечувала функціонування її економіки та сприяла фінансовому забезпеченню держави-агресора», – йдеться у матеріалах справи.

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У суді обвинувачена визнала свою вину повністю, щиро розкаялася, підтвердила всі обставини, викладені в обвинувальному акті, та добровільно перерахувала 100 тис. грн на ЗСУ. Суддя Ольга Павлюк визнала Ганну Гальчишак винною за ч. 4 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) та призначила штраф у розмірі 85 тис. грн з конфіскацією усього майна. Також жінка позбавлена права обіймати керівні або адміністративно-господарські посади та займатися підприємницькою діяльністю. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.