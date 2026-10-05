Волинський окружний адміністративний суд розглянув позов місцевої мешканки Вікторії Іллюк, яка оскаржувала податкові нарахування з доходу, отриманого через платформу OnlyFans. У 2023 році жінка заробила на створенні контенту понад 1,7 млн грн, однак не задекларувала цю суму та не сплатила податки.

Як йдеться у рішенні суду від 23 вересня, Державна податкова служба отримала інформацію від компетентного органу Великої Британії в межах міжнародного обміну податковими даними. У документах зазначалося, що у 2023 році Вікторія Іллюк отримала від британської компанії Fenix International Ltd (є власником OnlyFans) 46 828 доларів доходу за створення контенту. Згідно з актуальним на той час курсом валют, це понад 1,7 млн грн.

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Жінка не погодилася з висновками податкової та звернулася до суду. Її адвокат зазначив, що наявність у клієнтки акаунта на платформі не підтверджує фактичного отримання нею доходу, та закликав суд оцінити зміст цього документа і його доказове значення.

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Водночас суд визнав достатнім доказом офіційну відповідь податкової Великої Британії, у якій зазначені дані позивачки, сума її доходу та виплати від Fenix International Ltd за створення контенту на OnlyFans. У рішенні він також посилався на позицію Верховного Суду, який визнав міжнародні податкові дані належним джерелом інформації про доходи.

Суддя Валентин Дмитрук відмовив волинянці у задоволенні позову, тож вона зобов’язана сплатити податки з 1,7 млн грн доходу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.