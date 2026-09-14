Хмельницький окружний адміністративний суд зобов’язав 23-річну місцеву мешканку Дарію Мовчанюк сплатити майже 650 тис. грн податкового боргу з доходів, отриманих від створення контенту на OnlyFans. У 2023 році вона отримала від компанії-власника платформи майже 140 тис. доларів.

Як йдеться у рішенні суду від 9 вересня, позов до Дарії Мовчанюк подало Головне управління ДПС у Хмельницькій області. У відомстві заявили, що у 2023 році хмельничанка отримала від британської компанії Fenix International Ltd 139 771 долар доходу за створення контенту на OnlyFans.

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Податкова отримала інформацію про доходи жінки від компетентних органів Великої Британії. У документах зазначалося, що Мовчанюк використовувала кілька облікових записів, за якими користувачі здійснювали транзакції.

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За результатами перевірки ДПС нарахувала їй податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та штрафи. Загальна сума боргу становила 649 688,75 грн. Дарія Мовчанюк не погодилася з нарахуваннями та подала зустрічний позов, у якому просила їх скасувати.

Суддя Ярослав Драновський задовольнив позов податкової та зобов’язав хмельничанку сплатити 649 688,75 грн податкового боргу. Водночас її зустрічний позов суд залишив без задоволення.