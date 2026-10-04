Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц відвідала зруйновану російський ударом Національну академію наук

Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги на понад 1,3 млрд євро (65,9 млрд грн за курсом НБУ). Пакет передбачає постачання зброї, а також підтримку української енергетики перед зимою. Про це у неділю, 4 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.

«Сьогодні у нас із Фрідріхом Мерцом дуже продуктивна зустріч. Є новий пакет підтримки для України – комплексний пакет, більш ніж мільярд триста мільйонів євро. Це зброя, яка допоможе зараз, також підтримка для нашої енергетики перед зимою – важливий енергетичний пакет. Звісно, ми обговорили потребу у ППО, яка у цей час є ключовою», – повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що загалом Україна та Німеччина мають 15 угод і документів, більшість із яких стосуються безпекової взаємодії, виробництва, відповідних закупівель, замовлень для німецької промисловості та спільних проєктів в Україні. Загальна вартість домовленостей перевищує 8,5 млрд євро. Також була підписана окрема домовленість, яка створює більше можливостей для спільної протидії дронам.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц відвідали Національну академію наук у Києві, яка 28 вересня зазнала удару російського дрона, внаслідок чого загинули двоє людей. Президент України наголосив, що це був умисний удар, спрямований на науковців.

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«Росіяни – абсолютно варварські сусіди. Але є і позитив: у нас є єдність і сильні партнери. Ми дуже вдячні, Фрідріху, за те, що ти тут. Це важливий меседж, дуже сміливий меседж і від тебе особисто, і від німецького народу. Щиро дякуємо», – сказав Володимир Зеленський.

Перебуваючи в Україні з візитом, Фрідріх Мерц звернувся до російського диктатора Владіміра Путіна із закликом скласти зброю та розпочати змістовні переговори щодо завершення російсько-української війни.

«Пане Путін, зупиніть цю безглузду війну! Ми готові до переговорів, ми готові говорити одне з одним про завершення цієї війни. Але ці варварські атаки на цивільне населення України мають припинитися. [...] Атака на Академію наук у Києві, у центрі міста, лише за кілька сотень метрів від посольства Німеччини. А сьогодні вранці, у мирну неділю, – повітряна тривога в Києві», – цитує Фрідріха Мерца німецьке інформаційне агентство Deutsche Presse-Agentur.

Нагадаємо, 8 вересня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передачу Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Однак кількість обіцяних ракет німецький міністр не уточнив.