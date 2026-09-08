Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для зенітно-ракетних комплексів Patriot із запасів Бундесверу. Про це 8 вересня перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає «Європейська правда».

«Я вирішив… терміново поставити Україні вкрай необхідні ракети-перехоплювачі PAС-2 із запасів Бундесверу. Я звертаюся до всіх членів UDCG із закликом переглянути власні запаси та здійснити аналогічні поставки», – заявив Пісторіус.

Водночас Пісторіус не повідомив, про яку кількість ракет йдеться.

Він зазначив, що Росія, яка повільно просувається на фронті, намагається зруйнувати економічну базу та критичну інфраструктуру України за допомогою повітряних атак на портові об’єкти, електростанції та інші цивільні цілі.

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«На жаль, ми можемо очікувати, що російські повітряні нальоти знову почастішають, як тільки температура впаде, і тоді збитки будуть ще більшими», – спрогнозував міністр оборони Німеччини.

Пісторіус закликав союзників вжити «правильних заходів для підвищення стійкості України».

«Я усвідомлюю, що нелегко досягти балансу між власними вимогами безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви сумніваєтеся, вирішуйте на користь України. З точки зору НАТО, подальші суттєві поставки союзниками ракет-перехоплювачів Patriot є прийнятними», – наголосив Борис Пісторіус.

Раніше стало відомо, що країни-члени Євросоюзу дозволили Україні використовувати кошти європейського кредиту для закупівлі критично важливих компонентів для зенітно-ракетних систем Patriot. Невдовзі Україна отримає 3,2 млрд євро для посилення власної протиповітряної оборони.

У серпні Володимир Зеленський повідомляв, що Україна має лише близько 1% необхідних ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. За його словами, отримання додаткових 5% від необхідної кількості ракет могло б допомогти Україні пройти зимовий період і врятувати життя людей. Водночас 10% було б достатньо, щоб збивати всі балістичні ракети, які запускає Росія.