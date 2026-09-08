Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну

Країни-члени Європейського Союзу погодили виняток, який дозволить Україні використовувати кошти європейського кредиту для закупівлі критично важливих компонентів для зенітно-ракетних систем Patriot. Про це 8 вересня повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, вона та генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітали рішення держав-членів надати Україні відповідний виняток.

«Наступний транш у розмірі 3,2 млрд євро дасть Україні змогу ефективніше захищати свій повітряний простір від безрозбірливих атак Росії. Ця сума надається додатково до 8,4 млрд євро, які виділили в межах Кредиту на підтримку України, зокрема на потреби протиповітряної оборони», – пояснила фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС і надалі працюватиме разом з Україною для її підтримки та посилення обороноздатності Європи.

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На початку вересня стало відомо, що Україна офіційно направила запит до Єврокомісії щодо придбання ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Йшлося про понад 2 млрд євро із 90-мільярдної позики ЄС для України. За ці кошти Україна залежно від умов продажу могла б придбати від 190 до 580 антибалістичних ракет PAC-3 MSE.

У серпні президент Володимир Зеленський повідомляв, що запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot становлять лише близько 1% від кількості, необхідної Україні для ефективного захисту від російських балістичних атак. За словами президента, отримання додаткових 5% від необхідної кількості ракет могло б допомогти Україні пройти зимовий період і врятувати життя людей. Водночас 10% було б достатньо, щоб збивати всі балістичні ракети, які запускає Росія.