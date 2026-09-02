Ракети PAC-3 є одним із ключових елементів захисту українського неба

Україна офіційно направила запит до Європейської комісії щодо придбання ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони Patriot. Ідеться про понад 2 млрд євро із 90-мільярдної позики ЄС для України. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на власних співрозмовників.

За підрахунками військового порталу Defense Express, на 2 млрд євро (близько 2,32 млрд доларів) Україна потенційно зможе купити 460-580 антибалістичних ракет PAC-3 MSE. Такий обсяг можливий у разі, якщо США погодяться продавати ракети за ціною, встановленою для Пентагону.

Якщо ж застосовуватимуться ціни як для європейських країн, за аналогічну суму можна буде придбати близько 315 ракет чи близько 190 ракет за цінами, погодженими для Саудівської Аравії.

Наприкінці серпня ЄС виділив Україні 6,1 млрд євро з пільгового кредиту для придбання систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів і радарів. З цієї суми близько 4 млрд євро мають піти на придбання озброєння українського та європейського виробництва – передусім безпілотників.

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Нові 6,1 млрд євро доповнюють раніше схвалені ЄС програми закупівель для України на 16 млрд євро.

У серпні президент Володимир Зеленський повідомляв, що нинішні запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot становлять лише близько 1% від кількості, необхідної Україні для ефективного захисту від російських балістичних атак. Президент зазначив, що отримання додаткових 5% від необхідної кількості ракет могло б допомогти Україні пройти зимовий період і врятувати життя людей. Натомість 10% було б достатньо, щоб збивати всі балістичні ракети, які запускає Росія.

Зеленський також повідомляв, що поки не має впевненості щодо реалізації домовленостей зі США про можливість виробництва Україною власних ракет для ЗРК Patriot.

30 липня президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має обережно підходити до питання передачі Україні технологій для виробництва Patriot, хоча раніше політик говорив про можливість надати Україні таку ліцензію.

За даними американських медіа, оборонні компанії Raytheon та Lockheed Martin також занепокоєні потенційною передачею Україні технологій Patriot, оскільки українські виробники можуть здешевити та пришвидшити виробництво ракет, а також удосконалити їх.