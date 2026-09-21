Зеленський заявив, що України за певних умов може припинити удари по російських НПЗ

Володимир Зеленський відреагував на заклик президента США Дональда Трампа щодо припинення атак на російські нафтопереробні заводи. За словами Володимира Зеленського, Україна готова до деескалації, однак Росія також має відмовитися від ударів по цивільній інфраструктурі. Про це президент України написав у понеділок, 21 вересня, у соцмережі X.

Володимир Зеленський назвав війну, яку розпочала Росія, війною проти України та здорового глузду. Він наголосив на масштабних наслідках російської агресії – людських втратах, руйнуванні міст і сіл, загрозах продовольчій безпеці та енергетиці, а також стрімкому технологічному розвитку у виробництві зброї. Президент наголосив, що Україна передала Росії десятки пропозицій щодо завершення війни, однак не отримала на них відповідей.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна може погодитися на деескалаційні кроки, однак і Росія має утриматися від ударів по українській цивільній інфраструктурі.

«Зараз триває діалог із президентом Трампом і США. Також розглядаються ідеї, що можуть наблизити мир, починаючи з рішучих кроків із деескалації. Енергетичний сектор України, критична інфраструктура та наш продовольчий експорт мають перестати бути мішенями для Росії, і це спонукатиме нас до відповідних кроків із деескалації. Рішення можливі. Ми готові працювати над цим і обговоримо це питання з партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку», – написав Володимир Зеленський.

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Також у своєму дописі президент наголосив, що Росія має відчути на собі наслідки нападу на Україну, якщо не прагне миру.

«Часи, коли страждала лише країна, що зазнала нападу, минули. Нинішня природа війни така, що агресор також зазнаватиме втрат. Це стало можливим завдяки технологіям. Сила лідерства держав може – і повинна – забезпечити деескалацію, безпеку та мир», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп заявив, що атаки України на Росію спричиняють дефіцит дизельного палива у всьому світі. Президент США закликав Володимира Зеленського «припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії».

21 вересня Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що «Росія втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну з Україною» й висловив жаль з цього приводу.

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Зауважимо, що Володимир Зеленський неодноразово робив публічні кроки, спрямовані на завершення війни. Зокрема, він публікував відкритий лист до російського диктатора Владіміра Путіна та неодноразово пропонував йому провести зустріч. Також Київ пропонував Москві взаємну відмову від далекобійних ударів та обмежити бойові дії лише чотирма регіонами, однак Москва щоразу відкидала пропозиції.