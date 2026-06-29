Путін відмовився припинити далекобійні удари

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Україна пропонувала відмовитися від далекобійних ударів та обмежити бойові дії лише чотирма регіонами. Однак Москва відкинула цю пропозицію. Про це російський диктатор заявив в інтерв'ю телеканалу «Вести», опублікованому в понеділок, 29 червня.

Очільник Кремля визнав, що українські атаки на російські НПЗ спричиняють дефіцит енергоресурсів. Зокрема, Путін підтвердив дефіцит пального в Росії та окупованому Криму, однак назвав його «некритичним». За його словами, щоб покрити нестачу пального, Кремль планує «налагодити необхідний обсяг імпорту».

Крім того, російський диктатор заявив, що українські військові завдають ударів по НПЗ «не тільки з метою завдання збитків», а й нібито для «інформаційної операції».

«Це частина протистояння з Росією. Щоб посіяти в нас невпевненість у собі та наших силах. А ще краще – розколоти суспільство, зупинити наш наступ і створити умови для переговорів на вигідних для себе (для України, – ред.) умовах. Ми не дамо такого шансу», – заявив Путін.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також Путін повідомив, що Україна надала кілька пропозицій щодо завершення війни. Йдеться, зокрема, про зустріч на рівні лідерів, припинення вогню, а також взаємну відмову від далекобійних ударів. За словами Путіна, Київ пропонував вести бойові дії лише в межах чотирьох регіонів: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Однак Путін стверджує, що таким чином Україна нібито хоче розвантажити ЗСУ, скоротивши протяжність фронту. За словами російського диктатора, Москва не погодилася на цю пропозицію, оскільки «рятувати київський режим у плани Кремля не входить».

«Зрозуміло, чому робиться ця пропозиція, тому що наші удари у відповідь вглиб території України набагато потужніші, чутливіші й, прямо скажемо, руйнівні, призводять до справді серйозних наслідків. Якщо ми на це підемо (обмеження території бойових дій, – ред.), це дасть ЗСУ можливість "зняти" війська з Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей і перекинути ці війська до чотирьох названих регіонів», – заявив Владімір Путін.

Водночас Владімір Путін запевнив, що Росія нібито уважно ставиться до кожної пропозиції України. Одразу після цього заявив, що Москва й надалі прагне окупувати весь Донбас, а також Запорізьку й Херсонську області, які в Росії називають «новоросією». Зауважимо, що російські військові повністю не захопили жодну з цих областей.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, 4 червня Володимир Зеленський на сайті Офісу Президента опублікував відкритий лист до російського диктатора Владіміра Путіна. У ньому президент України запропонував очільнику Кремля зустрітися та «закінчити війну». Повний текст відкритого листа до Путіна можна прочитати за посиланням.

5 червня Путін заявив, що «побіжно» ознайомився з листом, назвавши його «папірцем». Також він запевнив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі, потім заявив, що не бачить у ній сенсу. Крім того, він заявив, що війна завертиться тільки тоді, «коли Росія досягне поставлених цілей».

Того ж дня Володимир Зеленський назвав відповідь Путіна слабкою й зауважив його небажання припиняти війну.

26 червня Володимир Зеленський повідомив, що Росія «через ключових партнерів та друзів Путіна» отримала пропозиції України щодо завершення війни.