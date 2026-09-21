У 2025 році на під'їзді до пункту пропуску відремонтували дорогу

Європейський Союз виділить понад 690 тис. євро на технічне оснащення пункту пропуску «Шепіт – Ізвоареле Сучевей» на українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області. Служба відновлення та розвитку інфраструктури підписала грантову угоду на реалізацію цього проєкту. Його мають впровадити впродовж 18 місяців.

Як повідомили на сторінці відомства у Чернівецькій області, грантову угоду реалізують у межах програми Interreg VI-A NEXT «Румунія – Україна 2021–2027». Загальний бюджет проєкту становить понад 750 тис. євро. Грант від ЄС становить 90% від цієї суми, а 10% — це співфінансування з державного бюджету України.

За 18 місяців проєкту планують:

закупити та встановити спеціальне обладнання для роботи пункту пропуску;

технічно оснастити об'єкти з українського та румунського боків;

створити умови для безпечної та ефективної роботи пункту;

розробити спільну транскордонну стратегію розвитку прикордонних територій.

Раніше на українській стороні у 2022–2024 роках Служба відновлення спільно із Сучавською повітовою радою реконструювала 2 км під’їзної дороги до пункту пропуску та два мости. Також розробили систему протипаводкового захисту й облаштували берегоукріплення. Вартість виконаних робіт – понад 170 млн грн. Гроші виділяли з держбюджету та міжнародного гранту. Водночас на румунській стороні облаштували близько 3 км дороги до пункту пропуску.

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Пункт пропуску «Шепіт – Ізвоареле Сучевей» на Google maps:

Додамо, що проєкт розширення території КПП розробили ще у 2021 році. Згідно з ним, пункт пропуску «Шепіт – Ізвоареле Сучевей» має обслуговувати пішоходів та автомобілі до 3,5 тонни. Водночас вантажного сполучення наразі не передбачено. Раніше цей пункт пропуску працював лише як пішохідний. Однак його закрили у 2010 році, коли Румунія увійшла в ЄС, а сам пункт перестав відповідати європейським стандартам, повідомляло «Суспільне.Чернівці».

У серпні в Чернівецькій ОВА анонсували, що планують відкрити оновлений пункт пропуску «Шепіт – Ізвоареле Сучевей» до кінця 2026 року.

Усього на українсько-румунському кордоні діють 13 пунктів пропуску та один пункт контролю.