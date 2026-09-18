КПП проходитиме через новий міст через річку Тиса

Кабінет міністрів України розпорядився запустити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією. Про це йдеться в урядовій постанові, опублікованій 17 вересня.

Згідно з постановою № 1130, уряд наказав відкрити у Тячівському районі Закарпатської області міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Біла Церква – Сігету-Мармацієй» з використанням тимчасової інфраструктури. За даними Кабміну, КПП працюватиме цілодобово та пропускатиме транспортні засоби з максимальною масою до 3,5 т.

«Адміністрації Державної прикордонної служби та Державній митній службі забезпечити функціонування відповідних підрозділів зазначених служб у міжнародному пункті пропуску через державний кордон “Біла Церква – Сігету Мармацієй”», – йдеться у постанові.

КПП відкривають до завершення його будівництва – Кабмін зробив виняток до пункту 14 положення про пункти пропуску. Цей пункт передбачає, що рішення про відкриття КПП ухвалюють після завершення будівництва чи реконструкції пункту.

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Зазначимо, ще в жовтні 2023 року Україна та Румунія підписали угоду щодо будівництва нового мосту через річку Тиса. Міст покликаний покращити пропускну здатність між країнами, а на його базі мали відкрити КПП. Добудувати міст планували наприкінці 2024 року, проте його зведення затягнулося до грудня 2025 року.

У грудні 2024 року Кабмін схвалив угоду з Румунією про будівництво автомобільного пункту пропуску «Біла Церква – Сігету Мармацієй». Згідно з планом, КПП зможе пропускати 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 80 автобусів на добу.

За даними Закарпатської ОВА, новий КПП мали відкрити до кінця 2025 року – разом з румунським. Тоді повідомлялося, що пункт пропуску запустять на базі тимчасової інфраструктури, поки триватиме будівництво пункту перетину.