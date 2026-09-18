Держреєстраторка з Золочева незаконно оформила 19 квартир і 6 гаражів
35-річній мешканці Золочева загрожує до шести років ув'язнення
На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 35-річній державній реєстраторці, яку підозрюють у незаконній реєстрації права власності на 19 квартир та шість гаражів у новобудові. Про це у п’ятницю, 18 вересня, повідомила поліція Львівської області.
За даними слідства, підозрювана є мешканкою Золочева та працювала державним реєстратором однієї із сільських рад Тернопільської області.
Правоохоронці встановили, що у 2023 році жінка зареєструвала за громадянами право власності на нерухомість у новозбудованому багатоквартирному будинку. Йдеться про 19 квартир та шість гаражів. У поліції зазначають, що необхідних для проведення такої реєстрації документів вона не мала.
Держреєстраторку викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Золочівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ – несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
У разі доведення вини їй загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.