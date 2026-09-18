Держреєстраторка без документів оформила 19 квартир

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 35-річній державній реєстраторці, яку підозрюють у незаконній реєстрації права власності на 19 квартир та шість гаражів у новобудові. Про це у п’ятницю, 18 вересня, повідомила поліція Львівської області.

За даними слідства, підозрювана є мешканкою Золочева та працювала державним реєстратором однієї із сільських рад Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що у 2023 році жінка зареєструвала за громадянами право власності на нерухомість у новозбудованому багатоквартирному будинку. Йдеться про 19 квартир та шість гаражів. У поліції зазначають, що необхідних для проведення такої реєстрації документів вона не мала.

Держреєстраторку викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Золочівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури.

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Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ – несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

У разі доведення вини їй загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.