Господарський суд Львівської області 16 вересня ухвалив рішення у трьох справах за позовами Франківської окружної прокуратури. Суд постановив повернути Львівській міській громаді три земельні ділянки загальною площею майже 2,7 га, які раніше передали гаражним кооперативам. Про це повідомив юридичний департамент Львівської міської ради, у четвер, 17 вересня.

Йдеться про ділянки площею 0,09 га, 0,1 га та 2,4 га. Дві з них використовував ОК «ГБК «Пікап», ще одна належала ОК «ГБК «Автосвіт».

Землю кооперативам у 2020 році передала Рясне-Руська сільська рада. Це сталося ще до приєднання території сільради до Львівської міської територіальної громади.

Ппід час розгляду справ встановили порушення під час передачі землі. Зокрема, рішення ухвалювали без належного обґрунтування реальної потреби членів гаражних кооперативів у земельних ділянках, а площа землі не відповідала заявленому цільовому призначенню.

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Таким чином, суд визнав вимоги прокуратури обґрунтованими та постановив повернути три ділянки у власність Львівської міської громади.

Водночас рішення Господарського суду Львівської області ще не набрали законної сили. Їх можуть оскаржити в апеляційному суді.

За даними аналітичної системи YouControl, ОК «ГБК «Пікап» заснований у 2020 році, а його власниками є Андрій Піх, Тарас Дмитришин та Ірина Мозуль.

ОК «ГБК «Автосвіт» заснований теж у 2020 році. Серед його власників Марія Скобало, Андрій Сокіл, Василь Якимець.