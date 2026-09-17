Невідомий обмалював фарбою Volkswagen Андріана Волгіна

Вандал розмалював фарбою Volkswagen ветерана АТО Андріана Волгіна. За фактом пошкодження автомобіля франківського активіста у поліції призначили перевірку.

У четвер, 17 вересня, Андріан Волгін оприлюднив відео. На ньому видно, як уночі невідомий обмальовує з балончика автомобіль, припаркований на прибудинковій території.

«Дивіться, я у 2014 році пішов одним із перших в АТО. Пройшов шлях від поранень до полону. У лютому я вже був у Київській області зі своїм батальйоном. Тому до розмальовувань свого авто я більш ніж готовий. Більше того, я давно готовий до того, що мені можуть відбити голову, щось підкинути та до будь-якої провокації», – написав Андріан Волгін у фейсбуці.

На інцидент відреагували у поліції Івано-Франківської області. Там зазначили, що подія сталася вночі 16 вересня.

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«На лінію “102” звернувся місцевий активіст та повідомив, що хтось розмалював його автомобіль. На місце прибули патрульні поліцейські, які відібрали у заявника пояснення та зафіксували обставини події», – сказали правоохоронці.

Повідомлення про подію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Наразі встановлюють деталі інциденту та причетного до пошкодження автомобіля.

Андріан Волгін є відомим активістом в Івано-Франківську. У вересні 2024 року він став на захист зеленої зони біля міського озера, на якій мерія планувала звести приватний реабілітаційний центр. Тоді під час сутичок з прихильниками будівництва Волгін отримав травму голови.

Після скандалу Руслан Марцінків заявив про зупинку проєкту забудови біля озера, а згодом Івано-Франківська міська рада передала ділянку в постійне користування комунальному підприємству «Центр розвитку міста та рекреації». На цій землі мають облаштувати Парк Ветеранів.