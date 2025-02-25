Йдеться про комунальну ділянку площею 1,1366 га біля озера, зі сторони Південного бульвару

Івано-Франківська міська рада передала скандальну ділянку біля міського озера, на якій хотіли збудувати приватний медичний центр, у постійне користування комунальному підприємству «Центр розвитку міста та рекреації». Тепер тут мають облаштувати Парк Ветеранів. Відповідне рішення ухвалили міські депутати на сесії 25 лютого, пише сайт «Курс».

Йдеться про комунальну ділянку площею 1,1366 га біля міського озера, зі сторони Південного бульвару. Своїм рішенням міська рада змінила цільове призначення ділянки із земель громадської забудови на землі ділянки загального користування під зелені насадження.

У серпні 2024 року Івано-Франківська міська рада вирішила провести інвестиційний конкурс на будівництво відпочинкового та реабілітаційного комплексу, що серед іншого передбачав створення парковки на 150 місць. Проти цього виступили громадські діячі та військовослужбовці з Івано-Франківська, які різко розкритикували ініціативу міської влади і звинуватили керівництво міста у використанні військових для прикриття сумнівних будівельних оборудок.

У вересні під час чергового пікету проти забудови міської набережної між кількома прихильниками і противниками будівництва відпочинкового комплексу сталася сутичка, в якій постраждав ветеран війни, місцевий активіст Андріан Волгін. Наступного дня Руслан Марцінків заявив про зупинку проекту забудови біля озера.

14 листопада міська рада скасувала інвестиційний конкурс на це будівництво.