Візуалізація реабілітаційного центру, який планували збудувати біля озера

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що зупиняє проведення інвестиційного конкурсу щодо будівництва реабілітаційного центру біля міського озера. Причиною стала нещодавня бійка між прихильниками та противниками цього будівництва.

«Зважаючи на останні прояви агресії між учасниками бойових дій з однієї та іншої сторони конфлікту, зупиняю будь-які процеси проведення інвестиційного конкурсу для будівництва реабілітаційного центру до моменту узгодження обох сторін», – повідомив Руслан Марцінків у неділю, 22 вересня.

Мер назвав прояви агресії між учасниками бойових дій ненормальним явищем та зазначив, що «жодні ініціативи в тиловому Івано-Франківську не вартують крові захисників, пролитої один від одного».

Як один з робочих варіантів для втілення інвестиційного проекту Руслан Марцінків пропонує розглянути місце біля центральної міської лікарні. Однак, зауважив він, рішення ухвалюватимуть, дослухавшись до думки ветеранів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 вересня, в Івано-Франківську сталася сутичка між кількома прихильниками і противниками будівництва відпочинкового комплексу біля міського озера. У результаті ветеран війни, місцевий активіст Андріан Волгін, який захищає зелену зону біля озера від забудови, госпіталізований до лікарні з травмою голови. За фактом бійки поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, на початку серпня Івано-Франківська міськрада оголосила інвестиційний конкурс на будівництво реабілітаційного центру для військових та ветеранів на березі міського озера. Військові і активні містяни наполягали, що напередодні таких рішень потрібно було провести громадські слухання і надати можливість висловитися усім небайдужим. Тим паче, що в Івано-Франківську вже будують реабілітаційний центр – у мікрорайоні Софіївка.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків раніше висловлювався за будівництво реабілітаційного центру на березі озера. В одному з останніх інтерв’ю мер дещо змінив свою позицію і заявив, що він одночасно підтримує створення там Парку ветеранів та будівництво реабілітаційного центру.