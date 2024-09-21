Бійка сталася у п'ятницю на вул. Івасюка в Івано-Франківську

У п’ятницю, 20 вересня, в Івано-Франківську сталася сутичка між кількома прихильниками і противниками будівництва відпочинкового комплексу біля міського озера. У результаті ветеран війни, місцевий активіст Андріан Волгін, який захищає зелену зону біля озера від забудови, госпіталізований до лікарні з травмою голови.

За словами Андріана Волгіна, він побачив у мережі відео блогера родом з Бердянська, який негативно висловлювався та погрожував противникам забудови території біля озера в Івано-Франківську, називаючи їх «недорозвиненими персонами». Після цього він разом з активістом Сергієм Янчуком домовилися про зустріч із згаданим блогером, яка відбулася на вул. Івасюка (об’їзній) в Івано-Франківську.

«Я не витримав і дав йому ляпаса. Він відійшов від мене, тоді налетіли його побратими на мене. На відео є, де він бере в руки камінь. Я витягнув ніж, але його не застосовував, кинув на землю. Почалася бійка. Хтось мене вирубав ударом по голові, я втратив свідомість», – розповів Андріан Волгін ZAXID.NET.

На місці події працювала поліція. Андрія Волгіна госпіталізували з травмою голови.

Прихильники будівництва реабілітаційного центру біля озера оприлюднили відео з місця події, заявивши про напад на їхнього представника з ножем, про що вони написали заяву в поліцію.

Відео, яке оприлюднили прихильники забудови міського озера:

На думку ветерана, рішення про будівництво реабілітаційного центру біля міського озера є аферою місцевої влади.

«У нас єдина в місті рекреаційна зона. А партія “Свобода” її знищує. Вони прикриваються реабілітаційним центром. Насправді, відповідно до інвестиційного договору, 20% вони віддають місту – приміщення на 500 м2. А на решту території приватний інвестор будує собі готелі, ресторани, спа-салони, спортзали. Вони прикриваються тим, що військові зможуть безкоштовно відвідувати ці заклади. А це найдорожча земля в місті – близько 15 тис. доларів за сотку. Приватні інвестори вчепилися в цю земельну ділянку, а “Свободі” треба заробити трохи грошей, тому вирішили знищити рекреаційну зону», – заявив Андріан Волгін.

Поліція повідомила, що за фактом бійки між активістами на вул. Івасюка зареєстрували кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 ККУ).

«Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік вдарив свого 36-річного опонента, виникла бійка, у результаті якої обоє чоловіків отримали травми. Надалі обоє активістів звернулися до медичного закладу: в обох медики діагностували тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні поліції 21 вересня.

Слідчі призначили судово-медичну експертизу для встановлення ступеня важкості тілесних ушкоджень обох учасників бійки.

Нагадаємо, на початку серпня Івано-Франківська міськрада оголосила інвестиційний конкурс на будівництво реабілітаційного центру для військових та ветеранів на березі міського озера.

Військові і активні містяни наполягали, що напередодні таких рішень потрібно було провести громадські слухання і надати можливість висловитися усім небайдужим. Тим паче, що в Івано-Франківську вже будують реабілітаційний центр – у мікрорайоні Софіївка.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків раніше висловлювався за будівництво реабілітаційного центру на березі озера. В одному з останніх інтерв’ю мер дещо змінив свою позицію і заявив, що він одночасно підтримує створення Парку ветеранів та будівництво реабілітаційного центру.

«Ми готові спілкуватись. Це процес не одного дня. Нагадую, що три гектари сьогодні в оренді "Гаразд—України", один гектар – у власності громади. Працюватимемо, спілкуватимемось. Я і за Парк ветеранів, і за реабілітаційний центр. Адже сьогодні в Івано-Франківську потрібні, як зелені зони, так і реабілітаційні центри. Чим більше, тим краще», – сказав Марцінків.