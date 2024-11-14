Противники будівництва центру стояли перед трибуною з плакатами

Івано-Франківські депутати проголосували за скасування конкурсу на будівництво реабілітаційного центру на міському озері. За це рішення на сесії 14 листопада проголосували 34 депутати.

Як повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, після скасування конкурсу комісія на чолі з керівником Департаменту комунальних ресурсів та сільського господарства Миколою Вітенком шукатиме інші земельні ділянки.

«Сьогодні скасували конкурс на будівництво реабілітаційного центру на озері. Це не означає, що реабілітаційного центру не буде. Цим рішенням ми втратили час, але вірю, що якнайшвидше вдасться знайти місце, яке буде прийнятне для всіх», – написав Руслан Марцінків у Facebook.

За інформацією сайту «Курс», за скасування конкурсу на будівництво реабілітаційного центру на міському озері проголосували 34 депутати. На сесію прийшли прихильники та опоненти будівництва центру. Люди стояли перед трибуною з плакатами «Депутати, не будьте хрунями!», «Гірші, ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гниди», «Депутати, вимагаємо парк 4 га». Врешті сесія підтримала вимоги захисників зеленої зони.

Нагадаємо, інвестиційний конкурс на будівництво реабілітаційного центру для військових та ветеранів на міському озері в Івано-Франківську оголосили 2 серпня. Там планували облаштувати громадський простір та приблизно 150 паркомісць. Ініціативу не підтримали військові та жителі, які виступили за збереження зеленої зони на озері.

20 вересня між кількома прихильниками і противниками будівництва відпочинкового комплексу сталася сутичка, в якій постраждав ветеран війни, місцевий активіст Андріан Волгін. Наступного дня Руслан Марцінків заявив про зупинку проекту забудови біля озера.