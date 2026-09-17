Землевпорядниці Ганні Дмитрів оголосили підозру

СБУ спільно з поліцейськими викрили на Львівщині 41-річну інженерку-землевпорядницю Ганну Дмитрів, яка незаконно вивела з комунальної власності три земельні ділянки, що належали Жовківській громаді. Загальна вартість землі становить понад 2 млн грн.

Як повідомили у четвер, 17 вересня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, у 2025 році землевпорядниця використала підроблений державний акт на право приватної власності на землю площею 0,6 га.

«Попри те, що ділянка перебувала у комунальній власності, фігурантка умисно, на підставі раніше сфальсифікованого державного акту, виготовила та підписала технічну документацію із землеустрою та внесла до неї неправдиві відомості. Надалі на підставі підроблених документів землю вивели з комунальної власності», – йдеться в повідомленні СБУ

За даними слідства, у результаті громаді було завдано збитків на майже 920 тис. грн.

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41-річну землевпорядницю викрили у махінаціях з комунальними ділянками

За аналогічною схемою зловмисниця незаконно вивела з комунальної власності ще дві земельні ділянки – площею 0,55 га та понад 0,35 га. Їхня вартість становить майже 690 тис. грн та понад 450 тис. грн відповідно.

Землевпорядниці повідомили про підозру у зловживаннях (ч. 3 ст. 365-2 ККУ). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують подробиць. За даними ZAXID.NET, підозру отримала землевпорядниця зі Сколе 41-річна Ганна Дмитрів. За інформацією YouControl, вона у 2022 році зареєстрована як ФОП у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування, однак у червні цього року діяльність ФОП було припинено.