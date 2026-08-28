До зловживань можуть бути причетні посадовці міськради та старости округів

Поліцейські за матеріалами СБУ розслідують земельні зловживання посадовців Ходорівської міськради на Львівщині. За версією слідства, з метою одержання хабарів посадовці передавали в користування комунальні землі сільськогосподарського призначення без належно оформлених договорів оренди. Про це йдеться в ухвалі Стрийського міськрайонного суду.

За матеріалами справи, посадовці міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, «допустили масове самовільне зайняття земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення на території Стрийського району Львівської області, без зареєстрованого у встановленому законом порядку права оренди, що може в подальшому спричинити тяжкі наслідки державним інтересам». Кримінальне провадження за фактом зловживання владою та службовим становищем (ч.2 ст. 364 ) зареєстроване у квітні 2026 року.

В ухвалі зазначається, що, окрім голови та начальника підрозділу, до махінацій можуть бути причетні старости Вибранівського та Грусятинського округів Ходорівської міськради.

Ухвалою від 26 серпня суд задовольнив клопотання слідчих про надання доступу до речей та документів з метою вилучення доказів у кримінальному провадженні.

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