Аварія сталася 9 вересня 2025 року в селі Трипутня Сарненського району

Працівника ТЦК, який напідпитку в’їхав бусом у бетонний паркан у селі Трипутня Сарненського району у вересні 2025 року, перевели до бойової частини. Чоловік також отримав штраф і сувору догану. Про це йшлося під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Інцидент стався у селі Трипутня Сарненського району 9 вересня 2025 року. Працівник ТЦК на службовому бусі в’їхав у паркан старости села Петра Чайковського.

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«Військовослужбовець роти охорони, мотивуючи необхідність завезти транспортний засіб на технічне обслуговування, взяв його та о 7:30 виїхав з ТЦК. О 8:40 він протаранив паркан. Працівники поліції встановили, що солдат перебував у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням і допустив зіткнення», – розповів начальник Рівненського міського ТЦК та СП Віталій Плахотнюк.

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За результатами службової перевірки порушника притягнули до адміністративної та дисциплінарної відповідальності.

«Військовий отримав сувору догану зі стягненням. Його переведено до проходження служби в бойовій військовій частині», – зазначив Віталій Плахотнюк.