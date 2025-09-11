Інцидент стався у селі Трипутні Сарненського району у середу, 10 вересня

У селі Трипутні Сарненського району сталася ДТП за участі співробітників ТЦК. Військовослужбовці вʼїхали бусом у паркан старости села. За словами очевидців, винуватці аварії перебували напідпитку. Про це йдеться у сюжеті телеканалу ITV від 10 вересня.

Інцидент стався у селі Трипутні Сарненського району у середу, 10 вересня. Староста села Петро Чайковський, в паркан якого в'їхали співробітники військкомату, розповів, що самого моменту зіткнення не бачив, але почув.

«Ми позовну заяву заберемо. Нам сказали, що відшкодують всі збитки, які були завдані. Вони були в стані алкогольного сп’яніння? Так-так. Це було зранку, я тільки почув як вже звук, як вони стукнулись. Там у сусіда метрів 6 паркану пошкоджено і у мене трошки», – розповів Петро Чайковський.

Місцеві жителі повідомили журналістам, що співробітники ТЦК перебували напідпитку. Проте цю інформацію наразі перевіряють правоохоронці.

За словами речниці обласного ТЦК Тетяни Камерістової, за даним фактом призначене службове розслідування. Усі завдані збитки найближчим часом відшкодують потерпілим.