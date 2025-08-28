Поліція розслідує обставини смерті мешканця Сарненського району після мобілізації

Поліція відкрила нове кримінальне провадження у справі про раптову смерть 33-річного мешканця Рівненщини через кілька днів після мобілізації. Під час розслідування зʼясувалося, що під час перебування у ТЦК чоловіку кілька разів ставало зле, проте медики відмовляли йому в госпіталізації. Про це повідомила 27 серпня пресслужба поліції області.

Про смерть мобілізованого мешканця села Городець стало відомо з допису його матері 24 серпня. Жінка написала на своїй фейсбук-сторінці, що її сина Віталія Сахарука затримали співробітники Сарненського районного ТЦК, після чого три дні незаконно утримували. Ввечері 23 серпня рідні дізналися, що Віталій помер, а його тіло відправили в морг. Родич померлого також опублікував фото тіла чоловіка з гематомами.

За версією ТЦК, Віталій Сахарук добровільно погодився проїхати у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, пройшов ВЛК і готувався до відправлення у навчальний центр. Проте 23 серпня чоловіку раптово стало зле, йому викликали «швидку», але лікарі лише констатували смерть.

У середу, 27 серпня, поліція Рівненщини повідомила, що правоохоронці розпочали одразу два кримінальні провадження: ч.1 ст.115 (умисне вбивство із відміткою «природна смерть») та ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Як зʼясувалося, поки військовозобов’язаний перебував у приміщенні РТЦК, йому декілька разів ставало погано, однак медики відмовляли в госпіталізації.

Попередньою причиною смерті чоловіка вважають серцеву недостатність. Проте, як уточнила спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону, мобілізований помер від мозкової коми та правобічного нетравматичного субдурального крововиливу. Усі обставини наразі встановлюють.