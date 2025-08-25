Мешканець Сарненського району Віталій Сахарук раптово помер після мобілізації

34-річний мешканець села Городець Сарненського району помер через кілька днів після мобілізації. Матір чоловіка стверджує, що його незаконно утримували, а потім їй ніхто не повідомив про смерть сина. Водночас у ТЦК заявляють, що військовозобов'язаний помер з природних причин і жодних порушень з їхнього боку не було.

Мешканка Рівненщини Ніна Сахарук написала у фейсбуці, що 21 серпня 2025 року її сина Віталія Сахарука мобілізували співробітники Сарненського районного ТЦК та СП. Далі, за словами жінки, чоловіка три дні незаконно утримували. А ввечері 23 серпня рідні дізналися, що Віталій помер, а його тіло відправили в морг.

У понеділок, 25 серпня, Рівненський обласний ТЦК та СП відреагував на допис Ніни Сахарук та повідомив:

«Сахарука В.В. було затримано 21 серпня після перевірки військово-облікових документів. Як зʼясувалося, чоловік не користується правом на відстрочку та є порушником військового обліку, оскільки не зʼявився за повісткою 27 січня 2025 року. Він погодився проїхати до ТЦК для складання матеріалів про адмінправопорушення», – йдеться у повідомленні.

За інформацією співробітників ТЦК, після складення протоколу Віталія Сахарука направили пройти військово-лікарську комісію. Під час перебування в пункті збору для відправки до навчального центру чоловіку стало зле. Йому викликали «швидку», проте лікарі лише констатували смерть.

«Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознак насильницької смерті не було», – додають у ТЦК.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «раптова смерть»). Наразі усі обставини події зʼясовують.