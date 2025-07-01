У місті Здолбунів Рівненської області виник скандал через мобілізацію багатодітного місцевого жителя Олександра Пашка. Дружина мобілізованого написала на своїй фейсбук-сторінці, що її чоловік звернувся у ТЦК для подання заяви про відстрочку, після чого його змусили пройти військово-лікарську комісію і відправили на полігон у Тучин. Водночас пресслужба Рівненського обласного ТЦК повідомила, що Олександр Пашко не оновлював свої дані протягом трьох років, проте його можуть звільнити з ЗСУ після оформлення необхідних документів.

Здолбунівчанка Ольга Пашко написала 30 червня на своїй сторінці у фейсбуці, що 25 червня 2025 року її чоловік Олександр Пашко звернувся у районний ТЦК та СП для подання заяви про відстрочку із всіма необхідними документами, які підтверджують його статус багатодітного батька.

«Після цього працівники ТЦК обмежили чоловіка в русі, вилучили телефон і доставили на ВЛК, аби в подальшому відправити на полігон у Тучин. Станом на сьогодні минуло пʼять днів з його зникнення, однак ніякої інформації та звʼязку від нього не було», – зазначила Ольга Пашко.

У понеділок, 30 червня, Рівненський обласний ТЦК та СП відреагував на допис Ольги Пашко:

«Громадянин Пашко О.В. не з’являвся до ТЦК та СП жодного разу з початку повномасштабного вторгнення не оновлював свої облікові дані, не проходив ВЛК і не надавав жодних персональних документів щодо наявності у нього дітей. Тому, відповідно до вимог законодавства, був призваний на військову службу по мобілізації. Це не позбавляє чоловіка права на звільнення, як багатодітного батька. Після оформлення відповідних документів він буде звільнений з лав Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова підтвердила ZAXID.NET, що здолбунівчанин наразі перебуває у навчальному центрі й додала, що у нього вилучили мобільний телефон у цілях безпеки. З її слів, часто чоловіки після мобілізації починають публікувати фото та відео з полігонів із геолокацією, а росіяни використовують це для коригування ракетних ударів.