Силове затримання сталося на вулиці Міцкевича у Рівному

Уповноважений з прав людини перевіряє обставини затримання патрульними чоловіка у Рівному. Як видно з відео, яке опублікували в соцмережах, троє поліцейських повалили рівнянина на асфальт і намагалися стримати, поки той кричав, що йому боляче. Відомо, що після інциденту чоловіка доставили до ТЦК.

Відео події опублікували 26 червня у телеграм-каналі «Рівне 1283». На ньому видно, як на вулиці Міцкевича у Рівному відбувається затримання – троє патрульних повалили чоловіка на асфальт і намагалися стримати, поки той кричав, що йому боляче.

Речниця патрульної поліції області Іванна Лойко повідомила ZAXID.NET, що патрульні зупинили 33-річного чоловіка за порушення ПДР. Під час перевірки документів зʼясувалося, що рівнянин не оновив військово-облікові дані та перебував у розшуку. Порушник відштовхнув одного з патрульних і спробував втекти, тож його затримали та доставили до ТЦК.

У представництві уповноваженого ВРУ з прав людини у Рівненській області уточнили ZAXID.NET, що вже направили лист до правоохоронних органів із проханням надати інформацію щодо дій поліцейських під час затримання та їхньої правомірності.