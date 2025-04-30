Інцидент стався 29 квітня на вулиці Генерала Безручка в Рівному

У мікрорайоні Північний в Рівному відбулася сутичка між перехожими та двома поліцейськими. Декілька жінок намагалися завадити патрульним затримати 44-річного чоловіка, який перебував у розшуку за неоновлення військово-облікових даних. Про це ZAXID.NET 30 квітня розповіла речниця патрульної поліції області Іванна Лойко.

Інцидент стався у вівторок, 29 квітня, на вулиці Генерала Безручка в Рівному. У місцевих Telegram-каналах поширили відео, на якому видно, як близько десяти жінок відтягують двох поліцейських під час затримання чоловіка.

За інформацією Іванни Лойко, під час патрулювання інспектори помітили чоловіка, який поводився підозріло та намагався уникнути спілкування. Коли рівнянин різко змінив напрямок руху, його вирішили перевірити.

«Під час перевірки документів з’ясувалося, що 44-річний громадянин перебуває в розшуку за фактом порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу», – зазначила Іванна Лойко.

Чоловік почав кликати на допомогу та чинити опір, а тоді різко вибіг на проїзну частину. Речниця патрульної поліції зауважила, що тоді до поліцейських підійшли місцеві жителі, які почали їм перешкоджати: заблокували рух службового автомобіля, шарпали за одяг, штовхали їх і намагалися відтягнути від чоловіка.

Правоохоронці все ж затримали чоловіка із застосуванням кайданків. Його доставили до ТЦК та СП, де склали протокол за ч. 3 ст. 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Також на рівнянина винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходами). У поліції додали, що щодо дій перехожих, які перешкоджали патрульним, наразі вирішується правова кваліфікація.