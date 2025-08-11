Травмований мешканець Рівненщини записав у приміщенні ТЦК відеозвернення дружині

У Рівненському обласному ТЦК та СП прокоментували відео, яке своїй дружині записав мобілізований з розбитим обличчям. Чоловік натякає, що його побили. Водночас у відомстві цю інформацію заперечують й повідомляють: військовозобовʼязаний впав і травмувався під час спроби втечі.

Відеозвернення мобілізованого опублікувала на своїй фейсбук-сторінці його дружина Тетяна Кондратюк. На ньому чоловік спершу наводить камеру на військовослужбовця, який миє підлогу, а тоді на себе і каже: «Сонечко, якщо це мої останні хвилини життя, то запамʼятай, де я був. Оце стирають мою кров».

Ввечері 10 серпня у Рівненському обласному ТЦК та СП відреагували на відео та заявили, що чоловіка доставили до терцентру комплектування та соціальної підтримки 6 серпня близько 00:20. Він нібито поводився агресивно, нелогічно, не реагував на зауваження, намагався самовільно залишити територію військового об’єкта.

«Під час спроби втечі чоловік втратив рівновагу, впав та пошкодив обличчя. Згодом він почав фіксувати власний стан на камеру та поширювати відео з коментарями, що перекручують обставини події та намагаються сформувати хибне враження про нібито неправомірні дії співробітників ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ТЦК, на відео видно, що чоловік самостійно тримав мобільний телефон і знімав усе довкола, що «підтверджує відсутність застосування до нього незаконних фізичних дій з боку співробітників ТЦК та СП».

Відомо також, що мешканець Рівненщини пройшов ВЛК, був визнаний придатним і нині перебуває на території одного з навчальних центрів.

У ТЦК також додали, що дії чоловіка зафіксовані на бодікамерах поліцейських, що дасть можливість об’єктивно відтворити повну картину інциденту. Начальник Рівненського обласного ТЦК та СП уже призначив службове розслідування з метою з’ясування всіх обставин події.