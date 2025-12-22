Помічники і радники Андрія Єрмака були звільнені

Після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента його помічники і радники були також звільнені. Проте Сергія Лещенка, Михайла Подоляка та Олександра Бевза перепризначили на посади. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомив «Детектор медіа».

Станом на грудень 2024 року штатними радниками Єрмака були: Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова й Тетяна Гайдученко, позаштатними: Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський і Сергій Лещенко.

Проте заступники керівника ОП продовжують працювати на своїх посадах, зокрема, Ігор Брусило, Олена Ковальська, Ігор Жовква, Павло Паліса, Ірина Мудра, Олег Татаров, Ірина Верещук і Віктор Микита.

Колишній позаштатний радник Єрмака Сергій Лещенко розповів, що тепер він працює на позаштатній посаді радника Офісу президента.

«Щодо обовʼязків, то позаштатний радник є менш регламентований у своїй діяльності, ніж штатний. І, відповідно, це залишає простір для гнучкості у стосунках із зацікавленими особами Офісу президента, тобто як таких змін немає за виключенням того, що посада керівника ОП є вакантною», – заявив він.

Михайло Подоляк також продовжує роботу як радник Офісу президента. А за даними «Укрінформу», роботу в ОП зберіг також Олександр Бевз.

«В Офісі президента водночас вказали, що Лещенко, Подоляк та Бевз, який бере участь у процесі перемовин, були переведені на інші позиції в Офісі», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, 28 листопада НАБУ провело обшуки у помешканні Андрія Єрмака. Причину слідчих дій детективи не назвали, але повідомили що діяли «у межах розслідування». Вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента.

За словами народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під прізвиськом «Алі-Баба». За даними Веніславського, на записах Єрмак роздає вказівки правоохоронцям щодо тиску на антикорупційні органи САП і НАБУ.

Детектив Магамедрасулов, який працював над операцією «Мідас» зазначив, що обшуки у Єрмака не були пов'язані зі справою про корупцію в енергетиці. За його словами, вони стосувались зовсім іншого кримінального провадження.

Інна Ведернікова у своєму матеріалі повідомляла, що попри звільнення, Єрмак досі кожного вечора спілкується з президентом у Конча-Заспі.