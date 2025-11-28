Андрій Єрмак звільняється з посади голови ОП

У п’ятницю, 28 листопада, Андрій Єрмак написав заяву на звільнення з посади голови Офісу Президента. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський анонсував «перезавантаження» Офісу Президента. За його слова, рішення про відставку Андрія Єрмака ухвалили, щоб «не було чуток і спекуляцій».

«Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція», – повідомив Володимир Зеленський.

Наразі президент не повідомив, хто замінить Андрія Єрмака на посаді. За словами Володимира Зеленського, у суботу, 29 листопада, він проведе консультації з кандидатами на пост.

Доповнено. На сайті ОП опублікували указ Володимира Зеленського №868/2025 щодо звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента.

Зауважимо, що Андрій Єрмак очолював Офіс Президента з 12 лютого 2020 року. Крім того, 22 листопада Володимир Зеленський підписав указ про створення української делегації на перемовинах зі США щодо плану завершення російсько-української війни. Відповідно до указу Зеленського, делегацію очолив Андрій Єрмак.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 листопада Володимир Зеленський провів зустріч з народними депутатами фракції «Слуга народу». Очікувалось, що під час зустрічі президент може оголосити про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника ОП, однак цього не сталось.

За словами народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» – записах розмов учасників корупційної схеми в «Енергоатомі», які зробили слідчі НАБУ у межах розслідування. За словами Веніславського, на записах Єрмак фігурує під прізвиськом «Алі-Баба» й роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ.

Вранці понеділка, 24 листопада, «Українська правда» написала, що в Офісі президента нібито намагались організувати оголошення підозр у держзраді главі фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії та керівнику САП Олександру Клименку. Як пояснювали журналісти, таким чином керівник ОП Андрій Єрмак нібито пропонував Володимиру Зеленському «"правильний" погляд на ситуацію із розслідуванням, знайти "винуватців" зливу і показати гнів депутатів як "диверсію" заколотників зсередини команди». Того ж дня Офіс генпрокурора та СБУ заперечили інформацію «Української правди» та заявили, що підстав для вручення підозр Арахамії та Клименку немає.

Вранці 28 листопада «Українська правда» повідомила, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом здійснення слідчих дій підтвердили у НАБУ та сам Андрій Єрмак: «НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння».