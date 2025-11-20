Андрій Єрмак залишиться на посаді керівника Офісу президента

У четвер, 20 листопада, Володимир Зеленський провів зустріч з народними депутатами фракції «Слуга народу». Очікувалось, що під час зустрічі президент може оголосити про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника ОП, однак цього не сталось. Про це повідомило hromadske з посиланням на джерело у фракції.

18 листопада народний депутат від «Слуги Народу» Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що Андрій Єрмак має залишити посаду керівника ОП на тлі корупційного скандалу в «Енергоатомі». За словами Веніславського, такої думки дотримувалися й інші депутати «Слуги Народу».

20 листопада джерела hromadske підтвердили, що під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» Володимир Зеленський дійсно може оголосити про відставку Єрмака, однак цього не сталось.

Як пояснював Федір Веніславський, причиною для потенційного звільнення Андрія Єрмака стали чутки про те, що той фігурує на так званих «плівках Міндіча» – записах розмов учасників корупційної схеми в «Енергоатомі», які зробили слідчі НАБУ під час розслідування. За словами Веніславського, на записах Єрмак нібито фігурує під позивним «Алі-Баба» й роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ.

До слова, журналісти «Української правди» звернули увагу на те, що Андрій Єрмак заявив про викриття та затримання шахрая, який продавав посади в ОП від імені його брата, майже одночасно із завантаженням у судовий реєстр ухвал про операцію «Мідас», а також отриманням ОП даних, що НАБУ і САП готують заходи проти Єрмака.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» тривала з липня 2024 року. За цей час слідчі зробили понад 1000 годин записів розмов фігурантів схеми.

Слідчі встановили, що зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» – до 15% від вартості контракту. Близько 100 млн доларів, отриманих незаконним шляхом, учасники схеми легалізували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва.

За даними НАБУ, корупційною схемою керував співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч. Також у справі фігурують ексміністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов, колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко.

На тлі корупційного скандалу міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук подали у відставку.