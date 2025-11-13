Звернення Андрія Єрмака відбулося, коли в ОП дізналися про підготовку заходів НАБУ проти нього

Заява голови Офісу президента Андрія Єрмака про викриття та затримання шахрая, який продавав посади в ОП від імені його брата, збіглася в часі із завантаженням у судовий реєстр ухвал про операцію «Мідас», а також отриманням ОП даних, що НАБУ і САП готують заходи проти Єрмака. Про це йдеться у статті «Української правди», опублікованій 12 листопада.

«УП» із посиланням на власні джерела повідомила, що фігуранти справи про масштабну корупцію в «Енергоатомі» ще 7 листопада знали про заходи НАБУ, заплановані на 10 листопада. Тоді у судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії операції «Мідас». «УП» вважає, що фігуранти могли отримати доступ до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців.

Того ж 7 листопада з’явилося відеозвернення Андрія Єрмака, який заявив про затримання шахрая, який від імені його брата вимагав хабарі за працевлаштування в Офіс президента.

«Джерела “УП” в політичних колах наголошують, що ця публікація майже збіглась у часі з отриманням Офісом президента інформації, що в НАБУ і САП готуються заходи, зокрема й по Єрмаку», – йдеться у статті.

Нагадаємо, 7 листопада Нацполіція повідомила про затримання групи шахраїв, які від імені брата Єрмака пропонували отримати посади в Офісі президента. Один з ділків представлявся Денисом Єрмаком – братом Андрія Єрмака та запевняв людей, що має зв’язки у Кабінеті міністрів та Верховній Раді й за хабар розміром 100 тис. доларів може працевлаштувати на посаду заступника директора одного з департаментів Офісу Президента України.

10 листопада НАБУ оголосило про спецоперацію «Мідас» з викриття корупційної схеми на підрядах «Енергоатому». За даними слідства, низка чинних та колишніх чиновників, бізнесмен та низка інших посадовців налагодили відкати на підрядах, зокрема й тих, що стосувалися захисту енергетики України від російських ударів. В межах розслідування обшуки проходили, зокрема, у Германа Галущенка та Тимура Міндіча, який втік за кордон за кілька годин до них.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що спецоперація «Мідас» тривала з літа 2024 року – понад 15 місяців. За цей час правоохоронці отримали тисячі годин аудіозаписів.

На тлі корупційного скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. ВАКС обрав запобіжні заходи кільком фігурантам провадження – усіх їх помістили під варту з можливістю внесення застави.